В Бодайбинском районе мать и сын пострадали от взрыва самогонного аппарата. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Приангарья, двухквартирный жилой дом загорелся в поселке Мамакан 5 мая.

- Спасатели обнаружили внутри здания 42-летнюю женщину и ее 14-летнего ребенка. Они получили ожоги и были доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Из смесителя пошли спиртовые пары

Огонь затронул площадь в два квадратных метра. Его потушили 4 сотрудника МЧС с помощью двух автоцистерн. Пожар начался из-за того, что у электрического самогонного аппарата слетела трубка охлаждения. Из смесителя пошли спиртовые пары. При отключении аппарата от сети возникла искра, которая и подожгла их.

