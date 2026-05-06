Иркутск
НовостиПроисшествия6 мая 2026 7:53

В Бодайбинском районе мать и сын пострадали от взрыва самогонного аппаратафото

У электрического самогонного аппарата слетела трубка охлаждения
Ангелина ОГЕР
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Бодайбинском районе мать и сын пострадали от взрыва самогонного аппарата. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Приангарья, двухквартирный жилой дом загорелся в поселке Мамакан 5 мая.

- Спасатели обнаружили внутри здания 42-летнюю женщину и ее 14-летнего ребенка. Они получили ожоги и были доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Из смесителя пошли спиртовые пары

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

Огонь затронул площадь в два квадратных метра. Его потушили 4 сотрудника МЧС с помощью двух автоцистерн. Пожар начался из-за того, что у электрического самогонного аппарата слетела трубка охлаждения. Из смесителя пошли спиртовые пары. При отключении аппарата от сети возникла искра, которая и подожгла их.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что качели проломили череп шестилетнему мальчику в Усолье-Сибирском. Перед транспортировкой в Иркутск мальчика ввели в искусственную кому, чтобы он не пострадал в дороге.