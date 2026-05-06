Парень из Ангарска оштрафован за нелегальную продажу аккаунтов в мессенджерах

27-летний предприниматель из Ангарска оштрафован за нелегальную продажу аккаунтов в мессенджерах. Парень оформлял сим карты в салонах сотовой связи, регистрировал на них профили и продавал неизвестным. Об этом КП-Иркутск рассказали в МВД региона. Стоимость одного аккаунта составляла от 30 до 1300 рублей.

- Всего он продал пять онлайн-профилей и заработал около тысячи рублей, - уточнили в прокуратуре Приангарья.

В ходе обысков у подозреваемого изъяли свыше 250 сим карт и другие материалы в качестве доказательств. Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

