В Иркутской области суд рассмотрит дело о контрабанде леса на миллиард рублей

В Иркутской области дело о контрабанде леса на сумму свыше миллиарда рублей направили в суд. Двое участников преступного сообщества обвиняются в незаконном экспорте более 193 тысяч кубических метров древесины. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

- С 2015 по 2020 год обвиняемые подделывали документы, чтобы показать, будто они законно купили древесину. Затем они использовали свои компании, чтобы незаконно продавать пиломатериалы за границу, - пояснили в пресс-службе ведомства.

На древесину стоимостью 206 миллионов рублей наложили арест. А также изъяли 42 единицы транспорта и оборудования в качестве доказательств.

