Осколок камчатского метеорита продают за 10 миллионов рублей

В Крыму мужчина выставил на продажу осколок камчатского метеорита и просит за него 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «АиФ-Крым» со ссылкой на сайт бесплатных объявлений.

- Сам метеорит вошёл в атмосферу и разрушился 18 декабря 2018 года в 11:48 над акваторией Берингова моря. Фрагмент был обнаружен в 120 километрах от побережья Камчатки, - уточняет продавец.

Осколок прошёл лабораторное исследование с полным внешним отражением. Правда, полную расшифровку элементного состава владелец небесного куска покажет только тому, кто готов купить товар.

