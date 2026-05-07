В Иркутской области женщины зарабатывают почти на 40% меньше мужчин

В Иркутской области женщины зарабатывают почти на 40% меньше мужчин. Как сообщает «Байкал24», разрыв достиг 39,5%: именно настолько средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях оказалась ниже, чем у мужчин.

- Для сравнения: общероссийский показатель гендерного разрыва за 2025 год составил 33,7% и достиг максимума за последние 13 лет, - уточняется в статистике.

Несмотря на это регион сохраняет сильные позиции по уровню доходов в целом. По результатам января и февраля 2026 года Приангарье заняло второе место среди субъектов Сибирского федерального округа по средней заработной плате, уступив первенство только Красноярскому краю.

