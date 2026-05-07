7 мая в центре Иркутска временно ограничат движение транспорта

Вечером 7 мая с 17:00 до 20:00 в Иркутске пройдут репетиции торжественного прохождения войск Иркутского гарнизона в рамках подготовки к празднованию 81-й годовщины со Дня Победы. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

В связи с этим будет временно перекрыто движение по ключевым улицам центра города:

- улица Ленина на участке от Желябова до Сурикова;

- улица Сухэ Батора от Желябова до Польских Повстанцев;

- площадь графа Сперанского.

Водителей просят заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда. Также в указанное время будет изменена схема движения общественного транспорта.