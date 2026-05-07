НовостиОбщество7 мая 2026 3:04

7 мая в центре Иркутска временно ограничат движение транспорта

С 17:00 до 20:00 в Иркутске пройдут репетиции к празднованию 81-й годовщины со Дня Победы
Ангелина ОГЕР
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 7 мая с 17:00 до 20:00 в Иркутске пройдут репетиции торжественного прохождения войск Иркутского гарнизона в рамках подготовки к празднованию 81-й годовщины со Дня Победы. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

В связи с этим будет временно перекрыто движение по ключевым улицам центра города:

- улица Ленина на участке от Желябова до Сурикова;

- улица Сухэ Батора от Желябова до Польских Повстанцев;

- площадь графа Сперанского.

Водителей просят заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда. Также в указанное время будет изменена схема движения общественного транспорта. Подробнее о том, как будут курсировать автобусы и маршрутки - в материале КП-Иркутск.