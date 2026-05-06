Работа общественного транспорта 9 мая 2026 в Иркутске продлена до полуночи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

81-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне 9 мая отметить Приангарье вместе со всей страной. Центр города на время празднования станет пешеходным, улицы перекроют с 6 утра до 23.00. По ним стройным маршем пройдут парадные расчеты, колонна Бессмертного полка, а затем начнутся праздничные концерты. В связи с этим изменятся и маршруты движения автобусов и троллейбусов. Узнали, расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2026 года.

Расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2026 года

- Работу автобусов, трамваев и троллейбусов продлят до полуночи, - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

У некоторых маршрутов, в связи с тем, что центральные улицы перекроют, пропадут некоторые остановочные пункты. Например, с 6 утра до 23.00 у автобусов под номерами 9, 15, 27, 32, 81 по пути от Маратовского кольца в центр после улицы Рабочей исключат остановку «Институт зрения», они поедут по Франк-Каменецкого, Карла Маркса.

В это же время претерпит изменения и маршрут троллейбуса №3. Машины после улицы Ленина поедут Сухэ-Батора, Свердлова. Не будет остановок «Цирк», «Улица Декабрьских Событий», «Фортуна», «ГПТУ № 1», «Гараж», «ВОС», «Улица Глеба Успенского», «Улица Марии Цукановой», «АЗС», «Предместье Марата», «Улица Некрасова».

Остальные маршруты общественного транспорта станут ездить по «новому» только с 7 утра до 23.00.

Расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2026 года: автобусы номер 3, 16, 20, 23, 61р, 80

У данных рейсов также на один день «пропадут» остановки «Сквер имени Кирова» и «Площадь графа Сперанского». Во время поездки из центра города к Глазковскому мосту, машины будут направлять по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова. В обратном следовании – по Mapaтa, Свердлова, Ленина.

Автобусы 14, 28р, 30, 37, 65, 66

У автобусов № 14, 28р, 30, 37, 65, 66 не только пропадет две остановки - «Сквер имени Кирова» и «Улица Сухэ-Батора», но и появится другая - «Художественный музей» (по пути из центра). Так во время следования в центр города транспорт пойдет после Чкалова по Марата, Свердлова, Ленина, а к Глазковскому мосту по Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

Расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2026 года: автобусы номер 8 и 67

Расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2026 года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2026 года: автобусы номер 48, 90, 56

Расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2026 года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2026 года: автобусы номер 6, 29, 33, 39, 12, 16к, 74, 13, 31

Расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2026 года Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

Расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2026 года после 21.00

После 21.00 у некоторых маршрутов изменятся отправочные пункты. С улицы Свердлова запустят троллейбусы под номером 3, 4, 7, 8.

От ж/д вокзала и центрального рынка станут отъезжать трамваи 1, 3, 4, 5, 6. С улиц Сурикова, Российская и Рабочая запланировано отправление в путь водителям автобусов 3, 4, 4к, 6, 8, 9, 14, 16к, 22, 23, 27, 28р, 30, 32, 33, 83. Для автобусов на правой стороне ул. Российская (от Степана Разина и Марата) обозначено остановка для маршрутов 4, 16к, 22, 83.

- Пункт отправления автобусов № 3, 6, 8, 14, 23, 28р, 30, 33 будет расположен на правой стороне улицы Сурикова - от переулка Гершевича в направлении Глазковского моста, - сообщают в мэрии. - Автобусы № 4к, 9, 27, 32 начнут движение с правой стороны Рабочей от остановки «Фортуна» в направлении Маратовского кольца.

Вот таким будет расписание общественного транспорта в Иркутске на 9 мая 2026 года, а программу праздника найдете тут. Кстати, кроме общегородского праздника в учреждениях культуры 9 мая состоится много интересных событий -киноринг, экскурссии, фотозоны, выставки, концерты, спектакли - анонсы здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

МАХ/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш канал в МАХ, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал