Государственный архив Иркутской области выпустил сборник воспоминаний о войне.

К годовщине Победы Государственный архив Иркутской области выпустил сборник «Эхо войны: голоса победителей». В книге собраны живые свидетельства участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла: рассказы о боевом пути, солдатском быте, самоотверженности медиков и работе в тылу.

- При подготовке сборника архивисты уделили внимание сохранению оригинального стиля документов - особенности правописания и пунктуации. Это помогает передать атмосферу эпохи и делает свидетельства ещё более живыми и достоверными. Сборник позволяет услышать живые голоса тех, кто защищал Родину на фронте и приближал Победу в тылу, - сообщил директор регионального архива Семен Жабинский.

Издание будет полезно историкам, краеведам, педагогам и всем, кто чтит память о подвиге народа. К текстам также прикреплены фотографии авторов воспоминаний и иллюстрации из документов.

