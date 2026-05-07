Семеро добровольцев из Братска отправились в зону СВО

Семеро добровольцев из Братска отправились в зону специальной военной операции. Мужчин проводили областной сборный пункт в Шелехов. Там они подпишут контракты. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

- Вы идёте повторять подвиг ваших дедов, нащих дедов. Вы идете защищать свои семьи. Сейчас пришло то время, когда нам действительно требуется ваша защита. Возвращайтесь как можно быстрее с Победой, живыми и здоровыми, помогайте друг другу, - обратилась к мужчинам председатель городской Думы Ольга Янькова.

По традиции мэр Братска Александр Дубровин вручил добровольцам вещмешки, спальники, флаги города и шевроны с изображением герба города.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске после рейдов шести человек выдворили за пределы страны. Полицейские зафиксировали 19 административных правонарушений в сфере миграции.