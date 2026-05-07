Житель Казахстана получил гражданство Российской Федерации в Братске

В Братске житель Казахстана Анатолий получил паспорт гражданина Российской Федерации. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе МВД Приангарья. Мужчина принял решение вступить в ряды ВС РФ после начала специальной военной операции.

- Я видел много видео, где наши парни говорили, что присоединялись, нужна помощь, я не мог оставаться в стороне, - заявил мужчина.

Анатолий провёл в зоне СВО 2,5 года, служа в миномётном полку и стрелковых войсках. Проявив себя на службе, он приехал в Братск к родственникам, чтобы остаться здесь жить, и оформил гражданство по упрощённой схеме. Во время церемония присяги полковник полиции Артём Пономарёв вручил паспорт новоиспечённому россиянину и пожелал ему успехов и крепкого здоровья.

