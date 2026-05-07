Шесть лесных пожаров потушили в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за сутки потушили шесть лесных пожаров. Из них: по два в Аларском районе, по одному - в Братском, Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве региона.

- Огонь захватил общую площадь в 39,1 гектара. В тушении участвовали 50 сотрудников лесопожарных станций, было задействовано 13 единиц техники, - уточняется в сообщении.

Чтобы не допустить появления новых очагов и быстро реагировать на них, в Приангарье ведется круглосуточный мониторинг. 7 мая 2026 года на патрулирование вышли 92 команды, в составе которых насчитывается 220 специалистов по тушению лесных пожаров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что паромная переправа на остров Ольхон открылась с 7 мая 2026 года. Сейчас рейсы выполняют паромы «Дорожник» и «Семён Батагаев».