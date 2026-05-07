Военнослужащий Сергей Барков из Слюдянки героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Сергей Барков из Слюдянки героически погиб в зоне специальной военной операции. После окончания школы Сергей переехал в Хабаровск, где отучился и работал инженером-электроником. Свою семью Сергею не удалось создать. Бойца воспитывали мать и отчим.

- В июне 2024 года Сергей заключил контракт и отправился «за ленточку». 19 февраля 2025 года он отправился на боевое задание и перестал выходить на связь, считался без вести пропавшим, - сообщил мэр города Андрей Должников.

Рядовой Барков Сергей погиб 21 февраля 2025 года. Ему было 48 лет. Родные и друзья смогут проводить героя в последний путь 8 мая 2026 года с 12 до 13 часов в Свято-Никольском храме города Слюдянки. А после - во дворе храма пройдет гражданский митинг. Сергея похоронят на Аллее Героев в пади Талая.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что Руслан Болотов поздравил блокадницу Ленинграда Валентину Заведееву с Днем Победы.