11 нарушений при торговле алкоголем выявили в Иркутской области за апрель

В Иркутской области за апрель 2026 года выявили 11 нарушений при торговле алкоголем. Об этом сообщили КП-Иркутск в службе потребительского рынка и лицензирования региона.

- Среди нарушений: продажа спиртного после установленного времени, торговля пивом без маркировки, отсутствие документов и несоблюдение порядка учёта продукции.

Также специалисты провели четыре контрольные закупки, один выезд инспектора и проверили документы по материалам от полиции. По итогам проверок составили протоколы, выдали одно предписание, вынесли семь предупреждений и пять штрафов на 175 тысяч рублей.

