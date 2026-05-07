В Братске медицинским работникам доплатили более 280 тысяч к зарплатам

В Братске медицинским работникам доплатили более 280 тысяч рублей к зарплатам. Как рассказали КП-Иркутск в прокуратуре региона, девять сотрудников на протяжении 2025 года и двух месяцев в 2026 году получали доход без учета индексации минимального размера оплаты труда.

- Также им не начислялись надбавки за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверила исполнение трудового законодательства. После этого руководителю медучреждения вынесли представление. В результате работникам доплатили задолжанную сумму, а также выплатили компенсация в размере 65 тысяч рублей.

