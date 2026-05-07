В Саянске у водителя без прав конфисковали автомобиль «Тойота Марк 2 Куалис». 33-летний мужчина ехал 15 октября 2025 года около дома в микрорайоне Олимпийский, когда его остановили Госавтоинспекторы.

- Проверяя документы, сотрудник ДПС обнаружил, что у мужчины не водительских прав, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры.

После этого на нарушителя завели уголовное дело по статье «Повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». Суд приговорил виновного к 120 часам обязательных работ и лишил прав на год. Также в доход государства у него изъяли автомобиль стоимостью более 500 тысяч рублей.

