+18 градусов и дождь ожидается в Иркутске 8 мая. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутске днем 8 мая 2026 года потеплеет до +16…+18 градусов, пройдет небольшой дождь. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 8-13 метров в секунду. После захода солнца похолодает до +4…+6.

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах утром туманы, днем грозы, ветер северо-западный, в северных районах юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 15-18 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье температура ночью +4…+9, при прояснении 0…-5, днем +15…+20, если будет облачно, ожидается +7…+12, в западных районах местами до +25.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что женщина превратила жизнь соседей в ад, сделав из квартиры голубятню. Читайте подробности.