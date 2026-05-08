Салют в Иркутске 9 мая отменили

Праздничного фейерверка в День Победы в столице Приангарья не будет. Данное решение приняли из соображений безопасности. При этом остальная программа праздника остается насыщенной.

Утром у Вечного огня пройдет митинг с возложением цветов, затем торжественным маршем по площади графа Сперанского пройдут парадные расчеты, а «Бессмертный полк» пронесет портреты героев по центральным улицам.

Военной техники на параде тоже не будет. Днем и вечером сибиряков ждут концерты, акции «Вальс Победы» и «Рекорд Победы», а также открытые микрофоны с песнями военных лет.

