Серийное производство самолета МС-21 планируют начать в 2027 году. Фото: Любовь АРБАТСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов доложил президенту Владимиру Путину о ходе испытаний самолета МС-21, который собирают на авиазаводе в Иркутске. Треть сертификационных полетов уже завершена.

- Надеюсь, что в первом квартале 2027 года мы завершим программу испытаний, после чего сразу запустим серийное производство, - отметим Сергей Чемезов.

К 2030 году корпорация рассчитывает ежегодно выпускать по 36 таких машин. Это означает, что в ближайшие годы с конвейера в Иркутске будут сходить десятки новых отечественных лайнеров. Сейчас главная задача - завершить все проверочные полеты и подтвердить безопасность и надежность самолета.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что странные симптомы стали предвестниками страшной болезни у мамы двоих детей. Читайте подробности.