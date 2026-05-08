В Катангском районе уровень реки Непа превысил критическую отметку на 66 см

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В Катангском районе уровень реки Непа превысил критическую отметку на 66 сантиметров. По данным гидрометеоцентра 8 мая в 12:00 уровень воды в реке Непе у села Токма достиг 576 сантиметров при опасной отметке в 510 сантиметров. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС региона.

- В ближайшие дни из за весеннего половодья и образования ледяных заторов вода может продолжить подниматься угроза дальнейшего подъёма воды. Есть риск полного затопления населённого пункта, - пояснили в ведомстве.

Параллельно отслеживается ситуация на реке Нижняя Тунгуска у села Подволошино. Там уровень воды оставил 631 сантиметр. В ближайшие сутки возможно частичное затопление территории села.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что 20 школьников из Катангского района прилетели в столицу Приангарья из-за угрозы подтопления.