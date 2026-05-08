НовостиОбщество8 мая 2026 14:40

Аграрии Иркутской области получили более 600 миллионов рублей господдержки

Ангелина ОГЕР
Аграрии Иркутской области получили финансовую поддержку: на счета сельхозтоваропроизводителей направлено более 600 миллионов рублей. Это уже 36,2% от запланированного на год объёма финансирования.

- Большая часть средств выделена из областного бюджета, ещё 5 миллионов рублей поступили из федеральной казны. Выплаты получили 348 хозяйств региона, - сообщили КП-Иркутск в правительстве региона.

Аграрии используют эти средства для закупки племенных животных, чтобы улучшить качество поголовья. Также обновляют парк сельхозтехники и реализуют проекты в сфере растениеводства. Господдержка помогает обеспечить бесперебойную работу АПК Приангарья во время весенних полевых работ.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что В Катангском районе уровень реки Непа превысил критическую отметку на 66 сантиметров.