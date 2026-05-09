В Иркутске в колонне «Бессмертного полка» прошли около 15 тысяч человек. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в очном формате в семи муниципальных образованиях. Потомки героев прошли по улицам Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Братска, Нижнеудинска, Черемхово, Усть-Илимска. В остальных территориях в целях безопасности акция прошла в альтернативных форматах. В Иркутске в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие около 15 тысяч человек. Вместе с жителями города в колонне с портретами близких прошли Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, члены регионального Правительства, сенаторы Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Иркутской области, депутаты государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания Иркутской области и Думы города Иркутска. - Сегодня вместе с нами одном строю идут наши отцы и матери, бабушки и дедушки. Наше героическое прошлое смотрит с этих портретов. Они идут непобедимые и легендарные с внуками и правнуками, которых даже не мечтали прижать к груди. В этот день мы остро чувствуем величие их судеб и будем свято помнить о том, какой ценой завоёван мир на нашей земле. Преклоняемся перед великим поколением победителей, наших земляков: солдат, ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны, - подчеркнул Губернатор. Гражданская инициатива «Бессмертный полк» зародилась в 2012-м году в Сибири - в Тюмени. В 2013 году Бессмертный полк прошел более чем в 120 городах и селах России, Украины, Казахстана, Кыргызстана. По улицам Иркутска колонны «Бессмертного полка» впервые прошли в 2014 году, участников акции было чуть больше 3-ех тысяч. В 2016 году в акции приняло участие более сорока тысяч жителей областного центра и гостей города, в 2018 году количество участников акции Бессмертный полк выросло до 65 тысяч человек. Сегодня за время шествия к колоннам мог присоединиться любой желающий. Многие горожане с портретами своих близких стояли на тротуарах вдоль шествия колонн «Бессмертного полка». Помимо молодежи в колонне прошли и те, кто знает войну не понаслышке. Пожилым людям в этом строю помогал многочисленный отряд волонтеров. Добровольно стать его участниками изъявили желание сотни юношей и девушек. Большая часть из них - студенты иркутских вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений, выпускники школ, представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Также акция традиционно проводится в онлайн-формате на сайте https://polkrf.ru/. Кроме того, в этом году была запущена единая онлайн-трансляция с портретами участников Великой Отечественной войны, которые приходили от жителей всей страны. Трансляция проходила на центральных телеканалах, уличных экранах и интернет-ресурсах.