В Жигаловском районе открыли движение по понтонному мосту через реку Лена

В Жигаловском районе запустили движение легкового транспорта по наплавному мосту. Как сообщили КП-Иркутск в дирекции автодорог, он расположен на восьмом километре автодороги Жигалово - Казачинское - в районе села Тутура.

- По мосту может проезжать транспорт, грузоподъёмностью не более 5 тонн. Пока движение открыто только для легковых автомобилей, - уточняется в сообщении.

Движение грузового транспорта разрешат только после того, как уровень воды в реке Лена стабилизируется. Водителей и перевозчиков просят строго соблюдать установленные временные ограничения. Это необходимо для безопасности дорожного движения и сохранности моста.

