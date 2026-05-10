Село Подволошино в Катангском районе находится под угрозой подтопления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Катангском районе на реке Нижней Тунгуске в селе Подволошино фиксируется подъём уровня воды. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МЧС России Приангарья.

- 10 мая в 08:00 уровень воды в реке составил 657 сантиметров. Опасная отметка установлена на уровне 685 см — до критического значения осталось всего 28 сантиметров, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

10–11 мая из за прохождения весеннего половодья и активного снеготаяния есть высокая вероятность, что уровень воды достигнет опасной отметки. Это может привести к частичному затоплению территории населённого пункта.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Усть-Кутском районе 10 частных домов подтоплены из-за резкого потепления. Временно пришлось отменить автобусные рейсы №103 «Лена — Каймоново».