Мальчику, пострадавшему от укуса собаки в Черемхове, выплатят 50 тысяч рублей

Прокуратура города Черемхово защитила права ребёнка. История началась с обращения женщины в ведомство. Она сообщила, что в мае 2025 года в городе Свирске её 5 летний сын пострадал от нападения собаки. Животное нанесло ребёнку телесные повреждения — у мальчика диагностировали рвано укушенную рану.

- Чтобы защитить права несовершеннолетнего, прокуратура подготовила и направила в суд исковое заявление, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры.

В документе содержалось требование взыскать с владельца животного компенсацию за моральный вред. Суд рассмотрел материалы дела. В пользу пострадавшего взыскана сумма в размере 50 тысяч рублей.

