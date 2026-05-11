15-летний мотоциклист влетел в ограждение баков в Черемховском районе. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В поселке Михайловка Черемховского района вечером 9 мая случилась авария с участием подростков. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 15-летний парень сел за руль мотоцикла «Progasi Super Max CB 300», не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего врезался в металлическое ограждение мусорных баков.

- Водителя и его ровесницу-пассажирку доставили в больницу с травмами. Девушка ехала без мотошлема. Мотоцикл забрали на спецстоянку. Выяснилось, что парень уже попадался полиции за нарушение правил дорожного движения в мае прошлого года, а в феврале 2026 года мать купила ему этот мотоцикл. На нее составили административный материал за передачу транспорта ребенку без прав. Информацию о семье передали в комиссию по делам несовершеннолетних, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция и прокуратура Черемхово проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства случившегося. Родителей в очередной раз просят не разрешать детям садиться за руль.

