Самолет с пятью тоннами питьевой воды приземлился в Бодайбо. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Специальный рейс из Иркутска доставил в Бодайбо больше пяти тонн питьевой воды. Борт приземлился около десяти часов вечера, это максимальный груз, который способен взять самолет. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, утром 12 мая воду начнут разгружать и в первую очередь отправят в больницы, детсады, многодетным семьям, инвалидам и пенсионерам.

Напомним, в ночь на 10 мая из-за активного ледохода на реке Витим водозаборную станцию «Роса» вытолкнуло на берег - город остался без воды. Сейчас на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы, все технические решения понятны, специалистов достаточно.

Питьевую воду продолжат доставлять авиацией и автомобилями, пока станция не заработает в штатном режиме. На месте работу координирует зампред правительства региона Александр Суханов. Жителей просят пить только кипяченую или бутилированную воду и сохранять спокойствие.

