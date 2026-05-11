Водоснабжение в Бодайбо обещают запустить утром 12 мая.

В Бодайбо вторые сутки устраняют последствия аварии на водозаборной станции «Роса». Специалисты рассчитывают запустить насос утром 12 мая. Однако даже после этого понадобится еще несколько дней на промывку системы и проверку качества воды.

Напомним, в ночь на 10 мая из-за активного ледохода на реке Витим станцию вытолкнуло на берег, уровень воды резко упал, и город остался без водоснабжения. Без воды сейчас 12 котельных и 169 жилых домов, где живут почти шесть тысяч человек. Всю ночь шли аварийные работы, но результата они не дали. Сейчас монтируют новое оборудование, забор воды организуют с другой стороны плотины, где нет нагромождения льда.

В город доставили пять тонн воды самолетом Ан-26 из Иркутска, 12 мая вертолет Ми-8 МЧС привезет еще полторы тонны из Киренска. Ассоциация муниципальных образований отправляет дополнительную фуру с бутилированной водой. Подвоз питьевой и технической воды организован, в магазинах есть запас на двое суток.

Школы пока перевели на дистант, детские сады закрыты, больницу обеспечивают водой в первую очередь. Котельные подключат, когда температура на улице опустится, запас воды для них уже создан. Жителей просят пить только кипяченую или бутилированную воду.

