Росгвардейцы вытащили 13-летнего парня из трехметрового колодца в Иркутске. Фото: Росгвардия Иркутской области.

В Иркутске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии спасли 13-летнего подростка, который провалился в открытый канализационный колодец. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, все случилось 8 мая 2026 года на улице Розы Люксембург возле жилого дома.

Наряд прибыл по вызову и обнаружил парня на дне трехметровой ямы.

- Наряд прибыл по вызову и обнаружил парня на дне трехметровой ямы. Стражи порядка успокоили ребенка и аккуратно вытащили его с помощью буксировочного троса. Замерзшего подростка передали медикам, которые отвезли его в больницу, - раскрывают в Росгвардии.

Прокуратура Ленинского района по факту случившегося уже проводит проверку. Специалисты выясняют, почему колодец оказался открытым, и дадут оценку тому, как соблюдались требования безопасности. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

