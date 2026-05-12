Питьевую воду в Бодайбо доставят в соцучреждения и многодетным семьям

Пять тонн питьевой воды доставили в Бодайбо самолётом вечером 11 мая. Напомним, авария на водозаборной станции «Роса» произошла 10 мая. Из-за активного ледохода на реке Витим станцию вытолкнуло на берег. Город остался без воды почти на двое суток.

Школьников временно перевели на дистанционное обучение, детские сады закрыли. Оразовательные учреждения планируют открыть 18 мая.

- Из за ограниченного объёма воду распределят адресно: её получат больницы, школы (для учеников 10–11 классов на период занятий и ВПР) и многодетные семьи, а также другие социально незащищённые группы, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Свободной выдачи воды населению не будет.

