Отопительный сезон в Иркутске продлили из-за похолодания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Тепло в домах сибиряков пока останется. Как сообщили КП-Иркутск в администрации Иркутска, отключать отопление начнут только с 18 мая 2026, и то при условии, что среднесуточная температура продержится выше восьми градусов пять дней подряд. В городе сохраняется прохладная погода (прогноз на ближайшую неделю читайте тут), поэтому власти решили не торопиться.

- После отключения тепла специалисты переведут на летний режим тепловые сети и пункты. Батареи остынут не везде одновременно: первыми без отопления останутся многоквартирные дома, а уже потом детсады, школы и больницы, - напомнили в администрации.

Если жильцы хотят отключить тепло раньше, им нужно провести общее собрание, закрепить решение протоколом и передать его в управляющую компанию вместе с заявлением.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что 26-летний парень из Бурятии попал в такую хитро сплетенную цифровую ловушку, что не заметил, как вынес из дома все семейные накопления. Подробности.