Почти каждый день на неделе с 11 по 17 мая в Иркутске будет идти дождь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 мая напомнит сибирякам, что на календаре все еще капризная весна, а не июльское лето, как показалось горожанам накануне. В понедельник иркутянам еще удастся погреться под солнечными лучами, а дальше – в регион нагрянет похолодание. Один из дней будет настолько холодным, что воздух прогреется только до +9 градусов.

Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 мая

Понедельник

В столице Приангарья 11 мая обещается переменная облачность. Утром и днем вероятен кратковременный дождь. В городе в понедельник дует юго-восточный ветер со скоростью 4−9 м/с с переходом днем на северо-западный 6−11 м/с.

- Днем температура воздуха составит +21…+23 градуса, - сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Вторник

Небольшой кратковременный дождь прогнозируется синоптиками Гидрометцентра России и в ночь на вторник. При этом похолодает до +7 градусов. Облачной погода будет и днем 12 мая и также выпадет небольшой дождь. Днем столбики уличных термометров покажут только +12 градусов. Начнется то самое похолодание, о котором синоптики предупреждали накануне. После 30-градусной жары в минувшие субботу и воскресенье перепад будет существенный – почти 20 градусов.

Среда

В ночь на среду станет еще холоднее – показатели опустятся до +3 градусов, небо затянут облака и прольется дождь. С вероятностью в 87% осадки продолжатся и днем 13 мая – метеорологи предупреждают о небольшом кратковременном дожде и +14 градусах.

Четверг

Ночью в четверг в областном центре без осадков, облачно и всего +2 градуса. Днем 14 мая временами из-за облаков станет проглядывать солнце, а температура воздуха прогреется до +14 градусов.

Пятница

В ночь на 15 мая в городе облачно, всего +2 градуса и временами небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Днем также облачная погода, кратковременный дождь и всего лишь 11 градусов выше нуля.

Погода в Иркутске на выходные 16-17 мая

Суббота

Погода в Иркутске на выходные 16-17 мая пока не предвещает ничего хорошего. В ночь на субботу в региональной столице облачно, дождь с мокрым снегом и +3 градуса. Днем 16 мая в городе будет идти дождь, показатели термометров поднимутся до отметки в +12 градусов. Напомним, что 16 числа в Приангарье отмечают Ночь музеев. В Иркутске подготовлена интересная культурная программа – анонсы тут.

Воскресенье

Воскресенье, вероятно, станет самым холодным днем на этой семидневке. В ночь на 17 мая метеорологи сообщают об облачной погоде, дожде с мокрым снегом и +3 градусов. Погода днем также будет облачной и дождливой, а температура воздуха поднимется лишь до +9 градусов.

Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 мая: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 мая: прогноз по дням. Данные Гидрометцентра России

Вот такой будет погода в Иркутске на неделю с 11 по 17 мая. Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала о том, что в одной из городских квартир женщина поселила уличных голубей. Все попытки соседей договориться с поклонницей пернатых не увенчались успехом – подробности.

Кстати, в этом году Иркутск отметит юбилей – 365 лет со дня основания. КП-Иркутск создала для вас картинки с поздравлениями, которые можно рассылать друзьям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

МАХ/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш канал в МАХ, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал