В Иркутске 10 мая 2026 года будто наступило настоящее лето. Фото: предоставлено Александрой Якубчик

В Иркутске 10 мая 2026 года будто наступило настоящее лето. Ещё вчера жители кутались в ветровки и ходили в джинсах, а сегодня столбики термометров поползли вверх до +26…+28 градусов - показатель, больше подходящий для середины июля. КП-Иркутск узнала, чем же занимаются жители города в такую погоду.

На смену теплым вещам пришли шорты, лёгкие футболки. Фото: предоставлено Александрой Якубчик

Такой резкий скачок температуры застал сибиряков врасплох, но, кажется, только в хорошем смысле. Центр города буквально ожил: люди с самого утра вышли на улицы, на набережную, в скверы. Куртки и тёплые штаны отправились в шкафы - на смену им пришли шорты, лёгкие футболки, юбки и платья.

Гости в кафе предпочитают кушать на летних верандах. Фото: предоставлено Александрой Якубчик

Кто-то устроил фотосессию на фоне яркого солнца, а некоторые просто вышли «поймать витамин D». Небольшой коллапс был и в кофейнях - люди стояли в очередях за очередной порцией напитков со льдом. Главное, чтобы хватило на весь, ведь жаркий день в самом разгаре.

В центре города работают открытки ларьки с мороженым. Фото: предоставлено Александрой Якубчик

Пока купаться запрещено, дети охлаждаются в фонтанах. Фото: предоставлено Александрой Якубчик

А в 130-м квартале и на Верхней набережной открылись первые в сезоне летние веранды и ларьки с мороженым. Они тут же стали точками притяжения. Дети и взрослые - все с вафельными рожками, стаканчиками и эскимо.

Некоторые катаются на самокатах и велосипедах, потому что в автобусах и машинах - душно. Фото: предоставлено Викторией

Самые предусмотрительные жители уже отправились в магазины за солнцезащитными кремами. Ведь майское солнце хоть и радует, но оно коварное и во время загара важно подумать о здоровье.

Кто-то уже закупается солнцезащитными кремами. Фото: предоставлено Александрой Якубчик

Но уже 11 мая, в понедельник, погода начнёт меняться. Тепло отступит, и в регион ворвётся холодный фронт.

Некоторые сибиряки предпочитают отдыхать в тени, а не на солнце. Фото: предоставлено Александрой Якубчик

– В понедельник в Иркутске вероятны осадки, но температура всё ещё останется умеренно тёплой – днём +15 градусов, местами до +20, – рассказала заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. – А вот 12 мая произойдёт заток холодного воздуха, и похолодание станет ощутимее.

Так что сибирякам стоит наслаждаться каждым тёплым часом - май, как всегда, непредсказуем.

