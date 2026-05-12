Вышел из леса с мечом: 19-летний парень избил прохожего реквизитом для костюмированной постановки

В Иркутске полиция задержала 19-летнего парня, который ударил прохожего металлическим макетом меча. Оружие оказалось реквизитом для костюмированной постановки, но сработало как настоящее. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.

- Ночью компания молодых людей возвращалась из леса с репетиции, с собой у них были бутафорские мечи для воспроизведения сцен из фильмов. На улице Олонской между ними и случайными прохожими вспыхнула ссора, - рассказывают в ведомстве.

Слово за слово, и один из артистов применил реквизит не по сценарию, ударив оппонента по голове. Пострадавший сам добрался до больницы. Приехавшие полицейские изъяли мечи и отправили их на экспертизу. Теперь молодому человеку грозит уголовная статья за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

