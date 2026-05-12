В Тулуне предприниматель не выплатил работникам более 700 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тулуне завели уголовное дело из за невыплаты зарплаты. С ноября 2025 года по май 2026 года индивидуальный предприниматель не выплачивал зарплату семи сотрудникам камнеобрабатывающего цеха. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.

- В результате перед сотрудниками образовалась задолженность на сумму не менее 730 000 рублей, - уточнили в пресс-службе СК Приангарья.

Надзорное ведомство внесло представление предпринимателю с требованием погасить имеющиеся долги по оплате труда. А следователи завели против него дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что известно о преступниках, которых несколько лет разыскивают следователи СК. Подробнее - в материале.