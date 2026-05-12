В Усолье-Сибирском под стражу взят замначальника полиции за организацию миграции

В Усолье‑Сибирском под стражу взят замначальника полиции за организацию нелегальной миграции

В Усолье-Сибирском арестован заместитель начальника полиции по охране общественного порядка. Правоохранитель, действуя умышленно и вопреки интересам службы, организовал незаконное пребывание иностранца на территории России. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД и СК Приангарья.

- Для этого мужчина обеспечил его нелегальную легализацию без документов, приказал подчинённым внести в госсистему ложные данные о постановке на миграционный учёт и использовал поддельный дата штамп о пересечении границы, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи провели обыски на рабочем месте и дома у обвиняемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

