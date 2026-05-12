В Иркутске завели уголовное дело после падения подростка в открытый колодец. Напомним, 8 мая 2026 года на улице Розы Люксембург 13-летний школьник провалился в колодец.

- За помощью в полицию обратился ребенок, который стал свидетем произошедшего. Спустя некоторое время из колодца мальчика достали сотрудники Росгвардии, - уточнили в пресс-службе СУ СК Приангарья.

Замерзшего подростка аккуратно подняли с помощью буксировочного тросса. Надзорное ведомство завело дело по статье «Халатность». Сейчас следователям предстоит установиться обстоятельства произошедшего и установить степень тяжести вреда здоровью пострадавшего. Проверку проводит и прокуратура Ленинского района. Специалисты выясняют, почему колодец оказался открытым, и дадут оценку тому, как соблюдались требования безопасности.