Отопление в Ангарском округе отключат не раньше 18 мая.

Власти Ангарского округа перенесли дату завершения отопительного сезона из-за похолодания. Как сообщили КП-Иркутск в окружной администрации, тепло в домах и учреждениях сохранят как минимум до 18 мая 2026. По нормативам батареи должны работать, пока пять дней подряд среднесуточная температура не поднимется выше восьми градусов, а погода пока не балует.

- Как только потеплеет, отопление начнут отключать поэтапно. Первыми без тепла останутся жилые дома, затем детсады, школы и больницы. На горячую воду это не повлияет, она останется, - напомнили в администрации.

Сразу после завершения сезона коммунальные службы приступят к подготовке к следующей зиме, проверят все системы в домах и на социальных объектах. Напомним, отопительный сезон продлили и в Иркутске, причиной также стало резкое похолодание.

