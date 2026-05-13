Станислав Гольдфарб презентует новую книгу на фестивале «Книгамай» в Иркутске.

В Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского 16 и 17 мая 2026 пройдет книжный фестиваль «Книгамайские выходные». Главный упор сделали на местных авторов и издательства, а ключевым событием станет награждение победителей областного конкурса «Лучшая книга года».

В субботу, 16 мая, с 16:00 до 17:00 на шестом этаже в кабинете 608 состоится презентация книги Станислава Гольдфарба «Фараоны моего детства» (12+). Директор иркутского филиала «АО» ИД «Комсомольской правды», доктор исторических наук и профессор представит свое новое произведение.

Также в программе фестиваля творческие встречи с другими известными иркутскими авторами - Екатериной Боярских, Юрием Барановым, Еленой Анохиной, Артемом Морсом, Светланой Михеевой, Анной Масленниковой и другими.