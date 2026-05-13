НовостиПроисшествия13 мая 2026 12:16

В СК России затребовали доклад по делу о падении мальчика в колодец в Иркутске

13-летний школьник провалился в канализационный колодец на улице Розы Люксембург
Ангелина ОГЕР
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В СК России затребовали доклад по делу о падении мальчика в колодец в Иркутске. Напомним, это произошло 8 мая 2026 года на улице Розы Люксембург. 13-летний школьник провалился в канализационный колодец.

- За помощью в полицию обратился ребенок, который стал свидетем произошедшего. Спустя некоторое время из колодца мальчика достали сотрудники Росгвардии, - уточнили в пресс-службе СУ СК Приангарья.

Подростка достали с помощью буксировочного тросса. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Следователи завели уголовное дело по статье «Халатность». Александр Бастрыкин потребовал от и.о. руководителя СУ СК России по Иркутской области отчитаться о расследовании дела и установленных фактах.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре 10-летнего школьника унесло течением реки. Теперь мальчика ищут спасатели. Подробности.