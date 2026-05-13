В Иркутске магазин вернёт деньги туристу за продажу неподходящей обуви

Мужчина из Иркутска обратился в суд с жалобой на мазагин, где продают товары для туризма, охоты и рыбалки. В мае 2022 года покупатель приобрел в магазине туристические ботинки для походов в горы за 17 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

- Спустя две недели активного использования на обуви разошлись швы, частично отслоилась подошва, появились порезы, - уточняется в материалах дела.

Позже покупатель выяснил, что это обувь для обычных пеших прогулок. Получив претензии, продавец отказался заменить товар или вернуть деньги. По решению суда был расторгнут договор купли продажи, с продавца конфисковали стоимость ботинок и 5 тысяч рублей в качестве компенсации, а также штраф в размере 11 тысяч рублей.