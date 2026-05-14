В Бодайбо восстановили холодное водоснабжение и запустили пять котельных. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья. Пока жители могут использовать воду только в технических целях, так как она не пригодна для питья. Чтобы обеспечить население питьевой водой, организован подвоз с помощью пяти автоцистерн.

- В 6 утра 14 мая возобновили подачу холодной воды в дома жителей и социально значимые учреждения. С 7 утра начался запуск котельных. В отдельных случаях ещё возможны перебои с водоснабжением из-за порывов на сетях, – уточнил исполняющий обязанности главы Бодайбинского городского поселения Олег Горин.

Остальные котельные будут запущены в течение дня 14 мая. Для поддержки наиболее нуждающихся запасли бутилированную воду. Ее доставят в социальные учреждения, а также предоставят инвалидам 1 и 2 группы, детям войны, многодетным семьям, одиноким пожилым людям и тем, кто получает социальную помощь.