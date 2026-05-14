Новых судей назначили в Иркутской области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутском областном суде произошли кадровые перестановки. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 12 мая 2026 года, к судейскому корпусу областного суда присоединились Ольга Зацепилина, Ирина Кожухова и Татьяна Суховеркина.

- Изменения коснулись и районных судов Приангарья. Елена Макарова возглавила Катангский районный суд, а Елена Повещенко стала заместителем председателя Свердловского районного суда Иркутска, - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов юрисдикции региона.

Также назначены новые судьи в ряд районных и городских судов Приангарья: Родион Ермоленко, Ольга Луковникова и Екатерина Мартыновская – в Братский городской суд, Евгения Шарханова – в Жигаловский районный суд, Екатерина Касачёва – в Куйбышевский районный суд Иркутска, Елена Орехова – в Тулунский суд, а Марина Григорьева – в Усть-Илимский суд.