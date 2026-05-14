Евгений Стекачев: В Университетском реализовали первый в 2026 году проект за счет «фонда поддержки избирательных округов»

Жители сами разработали эскиз будущего объекта. Фото: Дума Иркутска.

В микрорайоне Университетский, который входит в избирательный округ № 28 председателя Думы Иркутска Евгения Стекачева, началось благоустройство за счет «фонда поддержки избирательных округов». Первым реализованным проектом стал детский игровой комплекс у дома № 87.

С такой инициативой обратились жители: они предложили разместить на месте старой полуразрушенной площадки современный комплекс, разработали эскиз будущего объекта. Подрядная организация учла пожелания и выполнила необходимые работы. Весной обустроили отвод воды, чтобы на площадке не скапливались лужи. А с наступлением теплых дней смонтировали игровой комплекс.

– Активисты 87-го дома благодарят подрядную организацию и лично технического директора Дениса Диденко за внимательное отношение ко всем просьбам жителей, – рассказал Евгений Стекачев.

В этом году будут проведены и другие работы на территории избирательного округа № 28 в рамках данного финансирования. Их Евгений Стекачев утвердил совместно с администрацией города Иркутска.

Планируется комплексное благоустройство ряда объектов в микрорайоне Университетский. Работы затронут дворовые территории и парковки по адресам: микрорайон Университетский, 107-108, Университетский, 35, Университетский, 110 (парковка), Университетский, 17 (придомовая территория, первый этап благоустройства был проведен в 2025 году – тогда отремонтировали тротуары и дорогу к первому подъезду). В этом году в планах продолжить благоустройство, захватив арку Университетского, 25.

В частности, у дома № 35 в Университетском обновят детскую площадку – там на месте демонтированных игровых элементов появится новый комплекс, а возле дома № 70 на новом сквере, обустроенном по инициативе жителей в рамках проекта «Есть решение» у Гуманитарного центра, запланирована установка камер видеонаблюдения. Также будет оказана помощь в благоустройстве территорий детских садов № 167, 171, 164.