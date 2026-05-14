В Иркутской области отремонтируют пять участков дорог, ведущих к школам. Для улучшения транспортной доступности в поселке Хужир Ольхонского района ведется капитальный ремонт 1,6-километрового участка дороги Баяндай - Еланцы - Хужир. В рабочем поселке Квиток Тайшетского района также запланирован ремонт 14-километрового участка дороги Тайшет - Чуна - Братск. Этот отрезок проходит по улице Октябрьская, где находится школа №1.

- Многие школы в Приангарье находятся в сельской местности. Региональные трассы - это единственный путь, по которому дети добираются на уроки. Ремонт способствует соблюдению безопасности перевозок и доступности образования, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

В Жигаловском районе капитально отремонтируют 23,5 километра трассы Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово. В Нижнеудинском районе восстановят 2,6 км дороги Нижнеудинск - Порог, которая ведет к школе села Мельница. В Братском районе отремонтируют 3,95 км подъезда к селу Тангуй.

Общая протяженность всех участков, где проведут работы, составляет 45,6 километра. Ремонт проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».