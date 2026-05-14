На Братском водохранилище водолазы обследуют три затонувших судна. Всего в водоемах Иркутской области находится около 30 затонувших судов. Специалисты обследуют две баржы и один плавкрана. Об этом сообщил начальник Ангарского района водных путей и судоходства Евгений Павлов.

- За утилизацию имущества отвечает владелец. Однако многие суда давно затонули, и их собственников установить нельзя. В таких случаях транспортная прокуратура через суд обязывает администрацию поднять объекты, которые угрожают экологии или безопасности судоходства, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В среднем за навигацию поднимают одно судно. Контракт на работы в Братском водохранилище уже подписан. После обследования будет выбрана технология извлечения, так как глубина достигает 50-60 метров.