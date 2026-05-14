Анатолий Серышев: Сибиряки уже внесли в проект новой программы «Единой России» около 55 тысяч предложений

На форуме присутствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Фото: Пресс-служба губернатора Омской области.

Делегация Иркутской области приняла участие в работе окружного отчетно-программного форума партии “Единая Россия” “Есть результат”. Мероприятие прошло в Омске 13 мая. Подводились итоги реализации Народной программы и обсуждались предложения в новую программу. Ее основная тема – развитие села.

На форум прибыли полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, секретарь Генерального совета партии, первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Якушев, заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Патрушев, член Высшего совета Партии, первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков, главы субъектов СФО.

От Приангарья присутствовали депутат Государственной Думы Мария Василькова, депутаты Законодательного Собрания во главе с первым заместителем секретаря Иркутского регионального отделения “Единой России”, председателем ЗС Александром Ведерниковым, Член Генсовета Партии «Единая Россия» участник программы “Герои Приангарья”, председатель Думы Нижнеилимского муниципального округа Александр Хливицкий, руководитель Иркутского регионального исполкома “Единой России” Дмитрий Брянский, мэры муниципальных образований, исполнительные секретари местных отделений партии, активисты Молодой гвардии “Единой России”.

На пленарном заседании Анатолий Серышев отметил, что почти четверть сибиряков – жители сел. Поэтому благоустройство сельских территорий, поддержка аграрного сектора имеет особое значение для социально-экономического развития округа.

- С 2022 года при содействии партии регионам округа из федерального бюджета на поддержку села выделено более 58 миллиардов рублей. Во многом благодаря этой поддержке сибирский агропромышленный комплекс из года в год демонстрирует положительную динамику. Округ – один из лидеров по производству молока, яиц, мяса птицы. В 2025 году наши аграрии собрали один из лучших урожаев за последнее десятилетие – более 18 миллионов тонн зерновых, – отметил полномочный представитель.

Анатолий Серышев подчеркнул, что необходимо продолжать ответственно и планомерно работать над повышением качества жизни на селе, создавать комфортные условия для труда и отдыха, воспитания детей, самореализации молодежи. И многие инициативы «Единой России» уже воплотились в жизнь, помогли сделать села и деревни более удобными для людей.

В числе наиболее действенных мер привлечения людей в сельскую местность названа сельская ипотека – только за прошлый год в Сибири оформлено свыше 16 тысяч таких сделок. В рамках масштабной работы по формированию комфортной среды в 2025 году в сельской местности благоустроено около тысячи общественных пространств. Ощутимые результаты по закреплению квалифицированных работников в небольших населенных пунктах дают программы, ориентированные на учителей, медицинских работников, работников культуры.

Одним из важнейших вопросов на площадках форума стала поддержка участников и ветеранов специальной военной операции. За неполный год реализации региональных кадровых программ в округе 76 ветеранов уже трудоустроены в органы местного самоуправления, по итогам муниципальных выборов 2025 года во всех регионах Сибири более 100 участников спецоперации получили депутатские мандаты.

Представители Иркутской области приняли участие в работе всех круглых столов форума. В том числе, они привезли предложения, которые прозвучали на региональном форуме «Есть результат» в Иркутске 4 мая.

- Мы готовы поделиться с коллегами нашим опытом, - прокомментировал Дмитрий Брянский, - а главное, на площадках, которые проходят в рамках форума, перенять те идеи и направления работы, которые есть у других регионов. И, конечно, реализовать их в Иркутской области.