Отопительный сезон в Черемхове завершится 18 мая. На протяжении всего апреля наблюдались значительные скачки температуры: днём воздух прогревается до комфортных отметок, но ночью становится прохладнее.

- Прогноз на ближайшие выходные тоже не радует - ожидается похолодание и дожди, из за которых температура в квартирах может заметно снизиться всего за сутки, - прокомментировал мэр города Вадим Семенов.

С учётом этих факторов принято решение завершить отопительный сезон 18 мая. После этой даты остановят центральное теплоснабжение и начнется период плановых ремонтных работ на объектах. Отопительный сезон 2025–2026 годов прошёл без технологических сбоев и аварийных остановок.

