Больница в Катангском районе загорелась из-за короткого замыкания в ночь с 13 на 14 мая. Пожар произошел в деревянном здании 1965 года постройки. Огонь уничтожил площадь в 91 квадратный метр. Полностью выгорел учебный класс. Также обгорели серверная, кабинеты УЗИ, ЭКГ, окулиста, а также кабинет отдела кадров.

- Помещения залили водой, на часть оборудования попала вода. Во всех этих кабинетах выгорела электропроводка. К счастью, никто из людей не пострадал, - сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Сейчас медработники поликлиники вынуждены на время переехать в детское отделение. А оно размещено в свободных помещениях гинекологического отделения. Поликлиника возобновила работу в штатном режиме после обеда 14 мая дня. Поэтому региональному минздраву поручено рассмотреть вариант строительства модульного здания.