Иркутская область поделилась опытом в решении демографических задач

В Омске прошло заседание Совета законодателей Сибирского федерального округа. Иркутскую область на нем представляли председатель областного парламента Александр Ведерников и вице-спикер Виталий Перетолчин. Главной темой для обсуждения стали вопросы поддержки семей и повышения рождаемости.

Оксана Козловская, возглавляющая Совет законодателей СФО и председатель парламента Томской области, подчеркнула, что вопросы демографии находятся в центре внимания всех уровней власти. Так, правительство РФ утвердило стратегию семейной и демографической политики на период до 2036 года. По поручению Президента России Владимира Путина с 2025 года реализуется нацпроект «Семья». Особое внимание уделяется поддержке семей.

Александр Ведерников представил опыт Иркутской области в решении демографических задач. Так, при Законодательном Собрании работает Экспертный совет по вопросам демографического развития, в состав которого вошли депутаты и представители основных социальных институтов. Уже выработано несколько рекомендаций. Например, сделать особый акцент на молодых и студенческих семьях, разработать комплексный региональный закон, регулирующий статус, условия и виды поддержки таких семей. В настоящее время этот вопрос прорабатывается.

В 2025 году принят закон «О многодетной семье в Иркутской области», который объединил и урегулировал существующие меры поддержки. В рамках государственной региональной программы «Повышение рождаемости в Иркутской области» на 2024–2030 годы проводится широкая пропаганда среди молодежи семейных ценностей.

- Главный капитал Сибири – это люди. И наши законы, наши с вами инициативы должны способствовать тому, чтобы в каждом субъекте СФО создавались крепкие семьи и рождались здоровые и счастливые дети, – добавил Александр Ведерников.