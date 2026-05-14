Восемь городов Иркутской области получат 44 млн рублей на безопасность дорог.

В 2026 году восемь городов Приангарья получат субсидию из областного бюджета на повышение безопасности на дорогах. Средства в размере 44,4 миллиона рублей выделят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Деньги направят в Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Тайшет, Нижнеудинск, Зиму, Ангарск и Усть-Кут.

- Безопасность на дорогах напрямую влияет на сохранение жизни и здоровья людей, как пешеходов, так и водителей и пассажиров. Выделенные средства позволят сделать их передвижение более защищенным, особенно в темное время суток и в зонах с интенсивным движением, - сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.

На выделенные средства установят 420 энергоэффективных светильников, сделают недостающее освещение проезжей части, поставят десять светофоров, в том числе с кнопкой вызова. Также модернизируют пять пешеходных переходов и обустроят тротуары общей протяженностью 785 метров.

Добавим, с начала года зарегистрировано 19 ДТП с участием несовершеннолетних на самокатах, гироскутерах и моноколесах, восемь из них с пострадавшими. Прокатные компании региона имеют более пяти с половиной тысяч единиц такой техники. Министр напомнил, что за опасное вождение и езду вдвоем штрафы могут достигать ста тысяч рублей. Правительство региона уже утвердило план мероприятий по созданию инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности и велосипедов. Муниципалитеты прорабатывают вопросы упорядочения движения и введения ограничений.